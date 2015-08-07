خلفية شاشة - صلاح .. جلاديتور جديد في روما

تعرض الأهلي لأزمة غريبة في مرانه قبل الأخير استعدادا لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويستعد الأهلي متصدر المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط لمواجهة النجم الوصيف برصيد ست نقاط.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي عند بداية المران فوجئ بضعف الإضاءة في الملعب الفرعي. وبرر مسؤولو النجم المرافقين لبعثة الأهلي بأن بعد كشافات الإنارة "محروقة". رغم ذلك حرص فتحي مبروك المدير الفني على انطلاق التدريب في موعده.

لكن مع بداية المران انقطعت الإنارة تماما بعد حوالي 10 دقائق فقط من التدريب.

وانزعج علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة المرافق لبعثة الأهلي واتصل بجلال كريفة نائب رئيس النجم واشتكى له بأن فريقه لم يحدث معه هكذا عندما حل ضيفا في القاهرة.

ووعد كريفة الأهلي بأن يحاول حل الأزمة بأن ينتظر الفريق الأحمر نظيره النجم الذي يجري حصته التدريبية في الملعب الرئيسي حتى ينتهي ثم يبدأ الضيوف بالمران على الملعب ذاته.

وتقام المباراة يوم السبت في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.