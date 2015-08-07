حصاد محافظات مصر.. جزار بكفر الشيخ يوزع "كباب وكفتة" مجانًا احتفالاً بقناة السويس الجديدة.. مسيرة حاشدة على كورنيش الإسكندرية تهتف "بنحبك يا سيسى".. وتورتة بطول 11 مترًا على هيئة علم مصر فى أسوان

جزار بكفر الشيخ يوزع كباب وكفتة مجانًا احتفالا بقناة السويس

شهدت محافظات الجمهورية، الخميس، العديد من الاحتفالات فى إطار افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث شهدت الأقصر عروضًا للبالون الطائر، وتنير الألعاب النارية سماء سوهاج، وانتشرت سيارات الإسعاف بكثافة على طريق الإسماعيلية تزامناً مع افتتاح القناة.> شهدت مدينة كفر الشيخ، الخميس، توزيع جزار للسندوتشات الكفتة والكباب مجانًا على المارة، وكان صبيانه يوقفون السيارات أمام المزلقان الأوسط بالمدينة لإعطائهم سندوتشات الكباب والكفتة، وجلب الجزار مجموعة من الشباب لشوى اللحوم وإعداد الكباب والكفتة أمام مجزره.

وأكد محمد رجب أبو العز "جزار"، أنه صمم على توزيع سندوتشات الكباب والكفتة على المارة وعلى مستقلى السيارات احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة.

أضاف أن هذا أقل ما أفعله لفرحتى على إنجاز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتهاء من مشروع القناة فى عام فقط ولو تحدثنا بالمنطق والعقل والعلم لا يمكن تصديق أن يتم إنجاز الانتهاء من حفر القناة وبناء الأبنية المتعددة التى شاهدناها.

وقال "ربنا يخلينا السيسى وحسبى الله ونعم الوكيل فى الإرهابيين"، مشيرا إلى أن ما حدث إنجاز وإعجاز يتحدث عنه العالم كله.. تعيش مصر أبية قوية".

مسيرة حاشدة على كورنيش الإسكندرية تهتف "بنحبك يا سيسى"

>انطلقت مسيرة حاشدة جابت كورنيش الإسكندرية، عقب الإعلان الرسمى من الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وجابت المسيرة الحاشدة كورنيش الإسكندرية حاملة أعلام مصر، وتهتف "بنحبك يا سيسى"، تعبيرا عن الفرحة بافتتاح القناة وبثت مكبرات الصوت فى المسيرة الأغانى الوطنية، كما أطلق المشاركون فى المسيرة الألعاب النارية.

عروض للبالون الطائر بالأقصر احتفالاً بافتتاح قناة السويس

> انطلقت فعاليات احتفالات محافظة الأقصر، الخميس، بقناة السويس الجديدة، بعروض للبالون الطائر وتحليقها فى سماء المحافظة، وسط فرحة وسعادة المئات من المواطنين من أبناء المحافظة، وقام أصحاب شركات البالون الطائر بتنظيم الرحلات، لجميع المواطنين احتفالاً بالقناة.

وحمل عدد كبير من البالون الطائر التى غطت سماء الأقصر، لافتات تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك صور لقناة السويس باللغتين العربية والإنجليزية، لتعريف السائحين بقوة ومجهودات المصريين فى حفر قناة السويس الجديدة.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر محمد بدر، الدعوة لأبناء المحافظة والأهالى للمشاركة والنزول فى احتفالات قناة السويس الجديدة، حيث سيقوم المحافظ بتوزيع هدايا للأطفال المشاركين فى الاحتفالات والموجودين فى الشوارع احتفالا بالقناة الجديدة.

وأنه من المقرر استكمال الاحتفالات فى تمام الساعة الواحدة والنصف بالعروض النيلية للمراكب واللنشات فى نهر النيل بالأقصر، وفى الساعة الخامسة عصرًا تتحرك مسيرة بها علم مصر طوله 500 متر، وعلى رأسها المحافظ وجميع قيادات المحافظة وأبنائها، حيث تبدأ من كورنيش النيل حتى ساحة ميدان سيدى أبو الحجاج، وأكد المحافظ أن مشاركته فى الاحتفالات ستكون بصفته مواطنًا مصريًا.

وفى مدينة إسنا خرجت مسيرات تجوب أرجاء المدينة، وتحمل علم مصر بطول 500 متر احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة، وبدأت المسيرات من وابور المياه وحتى مركز شباب السلام وسط فرحة غامرة من الأهالى وترديد شعارات تحيا مصر والأغانى الوطنية، وشارك فيها كل من محمد سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، ومدحت السيد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، ومختار سليمان، مدير إدارة الشباب والرياضة، ورجال الدين والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية، كما أقيمت احتفالية بمركز شباب السلام قُدمت فيها عروض مسرحية وفنية من فرقة بسمة أمل وفرقة الأقصر للفنون الشعبية.

ومن جانبه، قال سلطان عيد، مدير عام آثار مصر العليا، أنه تقرر فتح المناطق الأثرية بالأقصر، بالمجان أمام جميع المواطنين المصريين، وذلك احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة لأهالى محافظة الأقصر تزامنًا مع حفل افتتاح قناة السويس، وحتى منتصف الليل.

وأضاف عيد، أن قطاع الآثار انتهى من استعداداته بمختلف المناطق الأثرية لاستقبال الزائرين المصريين خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، موضحًا أن الهدف من فتح المناطق الأثرية بالمجان للمصريين هو افتتاح قناة السويس الجديدة.

تورتة بطول 11 مترا على هيئة علم مصر فى احتفالات أسوان بالقناة الجديدة.

>فى إطار احتفالات محافظة أسوان، بافتتاح قناة السويس الجديدة، قام محافظ أسوان مصطفى يسرى ومدير أمن أسوان اللواء عمر أحمد ناصر وسط حضور جماهيرى كبير بجوار النصب التذكارى بميدان الشهداء بمدينة أسوان، بتقطيع تورتة تم تصنيعها على هيئة علم مصر بطول 11 مترًا، وقامت بإعدادها إحدى شركات القطاع الخاص مساهمة منها فى احتفالات أسوان بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وافتتح مصطفى يسرى معرض الفنون التشكيلية بقصر ثقافة أسوان، والذى ضم العديد من الأعمال الفنية المتميزة، وعقب ذلك شهد المحافظ ومدير الأمن والحضور من مواطنى أسوان بمسرح قصر الثقافة تبلوهات للأغانى الوطنية من فرقة أسوان للموسيقى العربية شملت الأغانى الحماسية، كما تم تقديم عروض لفرقة الأطفال واختتم الحفل الساهر بعرض أوبريت مصر بلدنا، والذى شارك فيه بعض الفنانين والشعراء من المواهب والمبدعين.

الألعاب النارية تنير سماء سوهاج فى الاحتفال بافتتاح القناة

> زينت الألعاب النارية سماء محافظة سوهاج تزامنًا مع الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، كما رسم المزمار البلدى البهجة والفرحة على وجوه المشاركين من أطفال ورجال وشباب ونساء فى هذا الاحتفال الكبير.

وشهد كورنيش النيل الشرقى تجمع أعداد غفيرة من مختلف الأعمار وقاموا بالتجاوب مع نغمات فرق المزمار البلدى التى عزفت العديد من الأغانى الوطنية التى رددها المشاركون فى الاحتفال.

وأكد الأهالى مساندتهم للقيادات السياسية التى وعدت وأوفت فى وقت قياسى معبرين عن سعادتهم، مؤكدين ثقتهم فى استعادة مصر لمكانتها الرائدة بسواعد وجهد أبنائها.

انتشار كثيف لسيارات الإسعاف على طريق الإسماعيلية تزامنا مع افتتاح القناة

>شهد طريق الإسماعيلية القنطرة انتشارا كثيفا لسيارات الإسعاف على طول الطريق، وقال مصدر بالإسعاف إن هذا الانتشار والتمركزات لسيارات الإسعاف يأتى ضمن الخطة الموضوعة لتمركزات الإسعاف على طول الطريق من القاهرة حتى بورسعيد وفى محيط احتفالية افتتاح القناة.

وأضاف، أن انتشار الإسعاف بكثافة على طريق الإسماعيلية - القنطرة لتأمين عودة الوفود العائدة من احتفال قناة السويس الجديدة عبر كوبرى السلام بالقنطرة، مؤكدا وجود سيارة إسعاف على مسافة تقترب من الكيلو متر بين كل سيارة وأخرى، وأن السيارات فى حالة استعداد قصوى وعلى أهبة الاستعداد للانتقال لأى بلاغ أو طوارئ عند استدعائها.