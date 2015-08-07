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عروسان يحتفلان بزفافهما وسط ابتهاج جماهير البحيرة بافتتاح قناة السويس

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توافد منذ قليل أهالى مدينة دمنهور بالبحيرة على ميدان جلال قريطم، للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة،
>وقام المئات من المواطنين برفع الأعلام المصرية، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى والزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

كما تم تزيين الميدان بالألعاب المضيئة وبث المراسم الخاصة بافتتاح القناة الجديدة من خلال شاشات كبيرة.

وقد شهد الميدان احتفال عروسين بزفافهما، ابتهاجا بهذا الحدث التاريخى وسط سماع الأغانى الوطنية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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