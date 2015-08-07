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اليوم.. عودة العمل بمكتب تنسيق جامعة قناة السويس

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اليوم.. عودة العمل بمكتب تنسيق جامعة قناة السويس اليوم.. عودة العمل بمكتب تنسيق جامعة قناة السويس
أعلن الدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام لمكتب تنسيق جامعة قناة السويس، أن العمل بمكتب تنسيق جامعة قناة السويس سيكون فى استقبال طلاب المرحلة الثانية من الناجحين بالثانوية العامة بحد أدنى ٨٠ ٪ علمى و٧٠ ٪ أدبى وذلك صباح اليوم الجمعة، ويستمر حتى الثالثة عصرا ونفس الشىء غدا السبت.

وكان مكتب تنسيق جامعة القناة قد توقف عن العمل يومى الأربعاء والخميس حتى يتمكن الطلاب والعاملين بالجامعة من متابعة فرحة بافتتاح قناة السويس الجديدة.

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مصر 365

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