"المصرى الديمقراطى": لدينا مرشحون قادرون على الفوز بمعركة البرلمان

أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب لديه عدد من الشخصيات البارزة والقادرة على خوض انتخابات البرلمان فى معظم المحافظات، مشيرا إلى أن الحزب يجرى معهم لقاءات مستمرة لدعمهم فى السباق الانتخابى، وسيتم تكثيف هذه اللقاءات، استعدادا للمرحلة القادمة.

وأكد أبو الغار لــ"اليوم السابع" أن الحزب ينتظر إعلان الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات البرلمنية من قبل اللجنة العليا للانتخابات وإعلان فتح باب الترشح حتى يتقدم مرشحو الحزب رسميا بأوراق ترشحهم، مشيرا إلى أن الحزب لديه برنامج انتخابى ويقدم رؤية شاملة للنهوض بالدولة المصرية فى الاقتصاد والتعليم والأمن وشتى المجالات وهذا البرنامج سبق وأعلن عنه الحزب.

محمد أبو الغار: تلقيت مكالمة من الرئاسة بالأمس للمشاركة بافتتاح القناة