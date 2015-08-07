أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المصرى الديمقراطى": لدينا مرشحون قادرون على الفوز بمعركة البرلمان

Google+ Print
"المصرى الديمقراطى": لدينا مرشحون قادرون على الفوز بمعركة البرلمان "المصرى الديمقراطى": لدينا مرشحون قادرون على الفوز بمعركة البرلمان
أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب لديه عدد من الشخصيات البارزة والقادرة على خوض انتخابات البرلمان فى معظم المحافظات، مشيرا إلى أن الحزب يجرى معهم لقاءات مستمرة لدعمهم فى السباق الانتخابى، وسيتم تكثيف هذه اللقاءات، استعدادا للمرحلة القادمة.

وأكد أبو الغار لــ"اليوم السابع" أن الحزب ينتظر إعلان الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات البرلمنية من قبل اللجنة العليا للانتخابات وإعلان فتح باب الترشح حتى يتقدم مرشحو الحزب رسميا بأوراق ترشحهم، مشيرا إلى أن الحزب لديه برنامج انتخابى ويقدم رؤية شاملة للنهوض بالدولة المصرية فى الاقتصاد والتعليم والأمن وشتى المجالات وهذا البرنامج سبق وأعلن عنه الحزب.


>محمد أبو الغار: تلقيت مكالمة من الرئاسة بالأمس للمشاركة بافتتاح القناة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365