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تشغيل أول قطار مكيف "VIP" على خط "القاهرة – الإسكندرية" ابتداء من الغد

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تشغيل أول قطار مكيف "VIP" على خط "القاهرة – الإسكندرية" ابتداء من الغد تشغيل أول قطار مكيف "VIP" على خط "القاهرة – الإسكندرية" ابتداء من الغد
أعلن اللواء أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد تشغيل أول قطار مكيف جديد "VIP" ابتداء من الغد السبت على خط القاهرة/ الإسكندرية، وذلك ضمن العربات المكيفة الـ212 التى يجرى تصنيعها بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" إن هذا القطار سيقوم بآخر تجربة بدون ركاب اليوم بين القاهرة والإسكندرية، على أن يبدأ التشغيل الفعلى له ابتداء من الغد السبت، حيث سيقوم بأولى رحلاته الفعلية من محطة برمسيس الساعة الثالثة عصرا متوجها للإسكندرية.


>بالصور.. بدء تشغيل القطار الثانى المكيف بالخط الأول للمترو

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مصر 365

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