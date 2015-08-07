روسيا تؤكد دعمها للسعودية فى جهود مكافحة الإرهاب

أكدت روسيا دعمها للمملكة العربية السعودية فى جهود مكافحة الارهاب، معربة عن تعازيها لعائلات ضحايا الهجوم الإرهابى فى مدينة أبها فى السعودية.

وجاء فى تعليق للمكتب الإعلامى لوزارة الخارجية الروسية صدر اليوم الخميس: "نعرب عن تعازينا لعائلات وأقرباء القتلى، ونتمنى شفاء عاجلا للمصابين. أن ما حدث فى أبها يدل على أن موجة الإرهاب التى تشنها المنظمات المتطرفة، تجتاح الشرق الأوسط أكثر فأكثر. ولا يمكن التغلب على هذا الشر إلا عن طريق جهود مدروسة لدول المنطقة والمجتمع الدولى بأسره، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكدت الوزارة على استعداد موسكو لـ"تقديم الدعم اللازم للسعودية فى مكافحة الإرهاب".".

كان مصدر أمنى سعودى قد قال فى وقت سابق ان التفجير الانتحارى الذى نفذه إرهابى فى أحد المساجد الخاصة بقوات الطوارئ فى مدينة ابها بمنطقة عسير، جنوب غرب المملكة، اودى بحياة 12 رجل أمن إضافة إلى ثلاثة من العاملين، وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن التفجير.

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