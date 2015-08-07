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ننشر صور الشباب المتطوعين فى تنظيم حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

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ينشر "اليوم السابع"، صور الشباب المتطوعين من طلبة كليات الطب والهندسة والعلوم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فى تنظيم حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، اليوم الخميس.

الشباب نجحوا فى مهامهم بشكل أبهر الحضور، وكانت مسئولياتهم توجيه الحاضرين والمساعدة ومرافقة الحاضرين فى تنقلاتهم والرد على استفساراتهم.

والتقطت الزميلة أسماء مصطفى محررة شئون الرئاسة بـ"اليوم السابع"، صورا مع الشباب المتطوعين لتنظيم الحفل، وذلك عقب اختتام فعاليات اليوم بحفل غنائى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>- بالفيديو والصور.. فرحة الفنانين تعم "تويتر" باحتفالات قناة السويس الجديدة.. الهضبة: إنجاز مبهر.. نانسى عجرم: عالبركة مصر بتفرح.. محمد رمضان يكشف عن بكائه من الفرحة.. محمد الحلو: فخور بمصريتى

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