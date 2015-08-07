ننشر صور الشباب المتطوعين فى تنظيم حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

ينشر "اليوم السابع"، صور الشباب المتطوعين من طلبة كليات الطب والهندسة والعلوم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فى تنظيم حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، اليوم الخميس.

الشباب نجحوا فى مهامهم بشكل أبهر الحضور، وكانت مسئولياتهم توجيه الحاضرين والمساعدة ومرافقة الحاضرين فى تنقلاتهم والرد على استفساراتهم.

والتقطت الزميلة أسماء مصطفى محررة شئون الرئاسة بـ"اليوم السابع"، صورا مع الشباب المتطوعين لتنظيم الحفل، وذلك عقب اختتام فعاليات اليوم بحفل غنائى.

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