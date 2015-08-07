مسيرة بالدراجات النارية بكورنيش النيل احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة

نظمت مجموعة من الشباب مساء اليوم الخميس، مسيرة بالدرجات النارية على طريق كورنيش النيل بالقرب من ميدان التحرير، احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وارتدى المشاركون فى المسيرة "تى شيرت" مطبوع عليه صور الرئيس عبد الفتاح السيسى ومزين بعبارة تحيا مصر، كما أطلقوا الـ"كلاكسات"، تعبيرا ببهجتهم، ورددوا هتافات "تحيا مصر ويحيا الجيش" وسط تفاعل كبير من المارة.

وتتواصل احتفالات آلاف المواطنين فى الميادين الثلاثة الكبرى بوسط القاهرة "التحرير، عبد المنعم رياض، وطلعت حرب"، بالأعلام المصرية وشعار قناة السويس مع إطلاق الشماريخ والألعاب النارية.