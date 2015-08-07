تركيا تحتج على تصريحات «العربي» حول عملياتها العسكرية شمال العراق

استدعت تركيا، مندوب جامعة الدول العربية في أنقرة، السفير محمد الفاتح ناصري، إلى مقر الخارجية التركية لإبلاغه رفضها تصريحات أمين عام الجامعة نبيل العربي، بشأن العمليات العسكرية التركية في شمالي العراق.

وأفادت وكالة « سبوتنيك» أن الخارجية التركية اعتبرت، بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية حول العمليات التي تقوم بها تركيا شمال العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، بأنه يعبر عن موقفه الشخصي، ولم تجري مناقشته داخل جامعة الدول العربية.

وأدانت الخارجية التركية بيان الأمين العام للجامعة، الذي استنكر فيه العمليات العسكرية التركية التي تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وقالت “إنه برغم آليات التعاون المختلفة التي شكلت بين تركيا والعراق منذ عام 2003، بهدف القضاء على وجود منظمة “بي.كي.كي” التي تصفها الحكومة التركية بـ “الإرهابية”، ونشاطاتها في الأراضي العراقية، فإن معسكرات المنظمة في شمال العراق لم يجري إغلاقها، ولازالت المنظمة مستمرة في تأمين الدعم اللوجيستي والذخائر والمتفجرات والأعضاء من شمال العراق، بالإضافة إلى استمرار أنشطة المنظمة التدريبية في المنطقة، واستمرار هجماتها على تركيا انطلاقًا من شمال العراق.

وأضاف البيان أنه “من غير الممكن فهم موقف نبيل العربي تجاه مكافحة تركيا للإرهاب، تلك المكافحة التي تستند إلى حقوق منحت لها بموجب القانون الدولي، وتأتي في وقت من الواضح فيه عدم قدرة الحكومة العراقية على القيام بمسؤولياتها ووقف الهجمات الإرهابية التي تشنها منظمة”بي.كي.كي” ضد تركيا ومواطنيها انطلاقًا من الأراضي العراقية”.