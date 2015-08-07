حظك اليوم الجمعة 7 أغسطس 2015

1- حظك اليوم برج الحمل ليوم الجمعة 7 أغسطس 2015

2-حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 7 أغسطس 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 7 أغسطس 2015

>إخلاص رجل برج الحمل مع نفسه وثقته بقوته تجعله يخلص للجميع ويثق بهم، وهو دائما ما يصطدم بالواقع ويتحطم قلبه، ولكنه يظل ماضيا فى طريقة، ولكنه لا يكتئب عند اصطدامه بهذا الواقع وسرعان ما يتغلب على هذا، ويتميز بقدرة جبارة على الإطاحة بالماضى والالتفاف للحاضر والمستقبل لذا فهو أفضل الناس تأقلما مع الأماكن والمعارف الجدد.>رجل برج الثور يحب العمل كثيرا، وعلى شريكته أن تهيئ له المنزل عند العودة حتى تريحه من الإجهاد وضغوطات العمل، لأنه بالفعل يحتاج إلى الراحة، فحاولى أن تجعلى البيت هادئا واستمعى معه إلى الموسيقى الهادئة وستنعمين برجل مخلص محب وستكون حياتك ناعمة نعومة ريش النعام.>على المرأة التى تعشق الاستقرار والثبات أن تبتعد عن رجل برج الجوزاء فقد يهديك الورود ويعترف بمشاعره تجاهك وسيبهرك فتشعرين أنك تلمسين النجوم وأنت معه وفى الصباح يتلاشى كل ذلك عندما لا يأتى فى موعده وبدون سبب ويتركك تتساءلين ما هو السبب فليس هناك إجابة لأى سؤال، هكذا رجل برج الجوزاء وعليك أن تتعودى ولا تندهشى إذا عاد بعد يومين أو شهرين ليطلب منك الزواج وإذا كنت تريدينه عليك القبول فورا حتى لا يغير رأيه بسرعة.

4-حظك اليوم برج السرطان ليوم الجمعة 7 أغسطس 2015

>مولود برج السرطان يحب أمه بجنون ويرى أن زوجته امتدادا لأمه يبحث عنها بين كل الفتيات، وإذا أرادت شريكته أن تدخل قلبه من أوسع الأبواب فأنها تحاول أن تفعل ما تفعله أمه بطريقة معاصرة، والغريب أن ارتباط رجل برج السرطان بأمه قد يكون عنيفا جدا أو يكون ضعيفا يسوده انعزال وانفصال بارد.

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الجمعة 7 أغسطس 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 7 أغسطس 2015

7- حظك اليوم برج الميزان ليوم الجمعة 7 أغسطس 2015

8- حظك اليوم برج العقرب ليوم الجمعة 7 أغسطس 2015

9- حظك اليوم برج القوس ليوم الجمعة 7 أغسطس 2015

10- حظك اليوم برج الجدى ليوم الجمعة 7 أغسطس 2015

11- حظك اليوم برج الدلو ليوم الجمعة 7 أغسطس 2015

12- حظك اليوم برج الحوت ليوم الجمعة 7 أغسطس 2015

>ستكون حياتك مع رجل برج الأسد اجتماعية مليئة وصاخبة بسبب كثرة أصدقائه، ولن يخرج كثيرا بدونك ولا يحب أن يجعل للغيرة مكانا فى قلبك فهو يحرص عليك وعلى كرامتك من أى جرح، فهو يحب الجمال ويتلمسه فى جميع خلقه، فنجده مذواقا فى كلامه وملبسه وفى اختيار الألوان وسوف يلاحظ هذا فى مكتبه ومنزله وأولاده.>صاحب برج العذراء ليس له علاقات نسائية كثيرة وإن وجدت فهى فاشلة وعند الفشل يغرق نفسه فى عمله ويتناسى حتى ينسى ويفضل الوحدة ولا يعيد الخطأ مرة أخرى مهما كان السبب وهناك نسبة كبيرة من أصحاب برج العذراء عذاب.>إسعاد صاحب برج الميزان ليس بالمسألة السهلة أو الهينة فهو محب وحكيم جدا ويدير بيته وشئون أسرته بحكمة واضحة، لكنه فى بعض الأحيان يفتقد القدرة على فهم أحاسيس المرأة التى أمامه، فمثلا عندما يراك تبكين لا يطيب خاطرك، ولكنه يسترسل فى الحديث عن سبب البكاء، وممكن فى نفس الوقت أن يحملك بعض الخطأ.>المرأة التى ترتبط بمولود برج العقرب تكتشف أن رجلها صاحب صفات لها قيمة مثل الشجاعة والصدق والاعتزاز بالنفس والكرامة خاصة بعد الحياة معه لعدة سنوات، بالرغم من أنه رجل صعب الوصول إليه ولكنه عندما يقع فى الحب تجده شخصا مختلفا لأنه يختار عن قناعة واقتدار.>هذا الرجل غير مرتب فى حياته العاطفية دائم الخلط بين الصداقة والحب كل ذلك بسبب هروب من تحمل مسئولية الارتباط الدائم وتخطئ الفتيات فهم صاحب برج القوس فهو يتهم بأنه سيئ الغرض، ولكنه فى الحقيقة يبحث عن صداقات بريئة يقضى معها الوقت، ولذلك إذا لاحقتيه ولم تفهمى مجاملاته الرقيقة قد يتسرع ويتزوج وهنا يكون الفشل قائما جدا.>قد يتزوج مولود برج الجدى بسبب المال أو الجاه أو المركز، ولكنه لا يتورط فى أى عمل حتى يكون على استعداد مادى فلا يتورط فى زواج حتى يكون مهيئا عاطفيا ونفسيا.>قد يبدو على رجل برج الدلو أنه تائه فى ضباب حالم، ولكن لا تنخدعى، فمن الممكن أن يخبرك بأدق تفاصيلك فهو لن يقيمك على أساس مظهرك وإنما يسلط عليك الضوء من رأسك حتى قدميك، وحين يرتضى ويقنع بك من الممكن أن يفكر فى الزواج، فهذا الرجل يتجنب فكرة الزواج لأطول فترة ممكنة.>رجل برج الحوت متأنق مهذب وجذاب فى مظهره ومن أجمل عيوبه إهماله لسعادته الشخصية من أجل ميله لإسعاد الآخرين، عندما تتحدث إليه تجده صديقا مخلصا ويمكنك أن تلجأ إليه فى أى وقت وتعتمد عليه أيضا يرحب بك من أول لقاء ويكرمك فى بداية المعرفة ويعتبرك صديق الزمن، وكل هذه الأحاسيس والمشاعر صادقة فعلا صادرة من أعماق قلبه.