لو عندك حمو النيل من الحر.. استحمى بصابون الجلسرين

أرسلت قارئة تسأل، أن طفلها يعانى من بعض الحبوب التى يطلق عليها "حمو النيل" أثناء موجة الحر ويتألم من تلك الحبوب، وأنا أريد أن أعرف ما أسبابها؟ وطرق التخلص منها؟

وحول هذا يشير الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إلى أنه نظرا لارتفاع درجة حرارة الطقس والرطوبة نجد أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الإصابة بحمو النيل.

ويتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن أعراض حمو النيل هى طفح جلدى يظهر على هيئة حبيبات حمراء صغيرة ويصاحبها الشعور بالحرقان والهرش، وأكثر الأماكن التى تصاب به هى الرقبة والظهر والصدر والبطن والذراعين للكبار والأطفال.

ويضيف رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أنه العلاج من حمو النيل يعد سهلا، ولكن يجب اتباع هذه الإرشادات، ومنها:

1- التهوية الجيدة والمستمرة وعدم الجلوس فى اماكن مغلقة فترات طويلة.

>2- تجنب الإسراف فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين.

>3- ينصح بارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة.

>4- ضرورة الاستحمام بالماء البارد مع استعمال الصابون المصنوع من الجلسرين.

>5- بعد الاستحمام ينصح بدهن الجلد بمحلول كلامينا.

>6- يمكنك التنزه فى كل الأماكن ولكن بعد غروب الشمس أو الأماكن المكيفة.

>