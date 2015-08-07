5 شروط تمكنك من تناول كل ما تحب دون زيادة فى الوزن

السمنة هاجس يراود الكثيرين خلال كل لحظة فى يومهم، وعند كل وجبة يتناولونها، أو مع أى مشروب يقبلون على شربه، المشكلة تكمن فى الخوف من السمنة، والرعب من زيادة الوزن وخسارة الشكل الجميل للجسم الممشوق.>حسب الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية العلاجية، فالسمنة رعب يراود الكثيرين، فيلجأ هؤلاء لحرمان أنفسهم من كل ما يحبون من الطعام والشراب، كى يشعروا براحة الضمير أمام كل قضمة من طعامهم.

وهنا توضح سمر أن الكثير من الأطعمة التى يحرم راغبى الرشاقة أنفسهم منها يخطئون فى تجنبها، وعليهم أن يقننوا علاقتهم بها ليس إلا، للتمتع بعناصرها المفيدة، وفى الوقت ذاته يتجنب جانبها السيىء وهو زيادتها للوزن وسعراتها العالية، وتلفت جميل إلى أن هناك بعض النصائح التى تجعل تناول الطعام مهمة سهلة، وتجعل الشخص يتناول ما يريد بشروط تقيه من السمنة:

- تناول كل ما تحب شريطة ألا تشبع، أى تتناول كمية التذوق لا الشبع

>- تناول كل ما تحب، شريطة أن تتناول كأسين من الماء قبل تناوله بنصف ساعة

>- تناول كل ما تحب شريطة أن تطهوه طهيا صحيا، على البخار أو بالتشويح البسيط أى سوتيه.

>- تناول كل ما تحب شريطة أن تتناوله مرة واحدة أسبوعيا.

>- تناول كل ما تحب شريطة أن تتناول طبق كبير من السلطة بجانبه.