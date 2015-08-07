معابد الأقصر شهدت إقبالًا كبيرًا بالتزامن مع احتفالات قناة السويس

قال مدير عام آثار الأقصر مصطفى وزيرى، إن المناطق الآثرية بالمحافظة شهدت اليوم الخميس، إقبالًا كبيرًا من قبل السياح من مختلف الجنسيات وذلك بالتزامن مع احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأشار إلى أن عدد السياح الزائرين لمعابد الكرنك في أول ساعتين بلغ 800 سائح.

وأوضح وزيرى، أن المناطق الآثرية بالمحافظة تتزين بالأعلام المصرية، مشيرًا ألى أن رفع الأعلام داخل معابد الكرنك والأقصر والدير البحري ووادى الملوك والرامسيوم.

وأضاف، أن جميع الأفراد العاملين بالمناطق الآثرية ظهروا اليوم بزٍي موحٍد، عبارة عن “تى شيرت ” وكاب علية “بادج” قناة السويس؛ وذلك احتفالاً بافتتاح قناة السويس.