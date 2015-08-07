عمر خيرت ينهى عزف مقطوعاته.. وبدء عرض أوبرا عايدة فى حفل افتتاح قناة السويس

أنهى الموسيقار العالمى عمر خيرت مقطوعاته الموسيقية الـ6، التى أحيا بها الحفل الفنى لافتتاح قناة السويس الجديدة وبدأ عرض أوبرا عايدة.

وقدم الموسيقار عمر خيرت عدة مقطوعات موسيقية مميزة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، منها "افتتاحية مصرية" و "مصر يا أطهر قلب"، و"زى ما هى حبها"، و"أنت مصرى"، و"فيها حاجة حلوة"، "العاصفة".

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