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بالفيديو..عروسان يشاركان فى احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة بشارع الهرم

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بالفيديو..عروسان يشاركان فى احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة بشارع الهرم بالفيديو..عروسان يشاركان فى احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة بشارع الهرم
شارك عروسان فى احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة أمام ديوان عام محافظة الجيزة، بشارع الهرم.
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>وكان الدكتور محمد فؤاد، عميد معهد إعداد القادة الوفديين، ووزير الاتصالات فى حكومة الظل الوفدية، قد نظم اليوم الخميس احتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة أمام مبنى محافظة الجيزة بشارع الهرم، بدأت عصر اليوم وتستمر حتى الآن.

ووَزَّعَ أعضاء حزب الوفد الأعلام والحلوى فى شارع الهرم الرئيسى إلى جانب المنشورات التى تشرح إنجاز المشروع، وسادت حالة من الاعتزاز الوطنى والفرحة الغامرة وسط الأغانى الوطنية، ورفع الأعلام المصرية، وانتشرت لافتات التهنئة، وتزينت السيارات المشاركة بالأعلام.
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مصر 365

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