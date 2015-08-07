هــاآرتس: هاكرز روسى يخترق البريد الإلكترونى لرئيس الأركان الأمريكى

ذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية، أن هاكرز من روسيا تمكنوا من اختراق البريد الإلكترونى الشخصى الخاص برئيس الأركان الأمريكى مارتن ديمبسى.

وأضافت الصحيفة أن الهاكرز تمكنوا من إيقاف الإيميل الخاص بـ"ديمبسى" لمدة 11 يوما، موضحة أن الفريق التقنى الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" كشف أن هؤلاء الهاكرز هم الذين أيضا من قاموا بالهجوم الإلكترونى على البيت الأبيض والخارجية الأمريكية العام الماضى.

وكانت شبكة سى. إن.إن الإخبارية قد ذكرت أن الشبكة السرية الذى يستخدمه رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسى أوقفت عن العمل بعد نشاط مريب.

ونقلت سى. إن.إن عن متحدثة باسم البنتاجون قولها إن القيادة الإلكترونية بالجيش الأمريكى تحقق فى النشاط على الشبكة التى يستخدمها أيضا مئات الأفراد من العسكريين والمدنيين، وجرى فصل الشبكة عن الإنترنت فى مطلع الأسبوع.