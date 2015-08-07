أوبرا عايدة تنهى عرضها بحفل افتتاح قناة السويس الجديدة.. وعزف السلام الجمهورى

انتهى عرض أوبرا عايدة فى الحفل الفنى لافتتاح قناة السويس الجديدة بعزف السلام الجمهورى ورفع أعلام مصرعلى مسرح الاحتفال.

قدم الموسيقار عمر خيرت عدة مقطوعات موسيقية مميزة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، منها "افتتاحية مصرية" و"مصر يا أطهر قلب"، أشعار علية الجعار، و "زى ما هى حبها" أشعار مدحت العدل، و"أنت مصرى" أشعار جمال بخيت، و"فيها حاجة حلوة" أشعار أيمن بهجت قمر و"العاصفة".

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