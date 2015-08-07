وصول جثث 5 إرهابيين للمشرحة بالفيوم بعد مقتلهم فى تبادل إطلاق نار مع الأمن

وصل منذ قليل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام جثث 5 قتلى من الإرهابيين عقب مقتلهم فى تبادل إطلاق النيران اليوم مع قوات الشرطة، بعد مداهمة وكر للإرهابيين المتورطين فى عدد من قضايا العنف والإرهاب والخمسة هم "عبد الناصر.ع" و"عبد السلام.ح" مدرس و"ربيع.م" مدرس و"عبد العزيز.ه" مدرس "أيمن.ص" مدرس وجميعهم مقيمون بقرى تابعة لمركز سنورس.

تعود الواقعة إلى ظهر اليوم عندما قامت حملة أمنية مكبرة شنتها قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية بتصفية 5 إرهابيين من أعضاء خلية نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بعد معركة شرسة وقعت أثناء مداهمة وكر الخلية بين الزراعات بقرية أبو ناعورة بمركز سنورس.

وأكد مصدر أمنى أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية بوجود مجموعة من الإرهابيين فى وكر لهم بين الزراعات فى قرية أبو ناعور بمركز سنورس وتم رصد تحركاتهم واستهداف هذا الوكر وبوصول قوات الشرطة له قام الإرهابيون بإطلاق النيران بكثافة عليهم وتم تبادل إطلاق النيران بين الطرفين وتمكنت الشرطة من السيطرة على الوضع ولقى 6 من الإرهابيين مصرعهم، وتبين أن بحوزتهم عددا من المتفجرات والقنابل محدثة الصوت.