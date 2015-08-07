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شعبان عبد الرحيم يمر على أقسام الجيزة للاحتفال مع الضباط بافتتاح القناة

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شعبان عبد الرحيم يمر على أقسام الجيزة للاحتفال مع الضباط بافتتاح القناة شعبان عبد الرحيم يمر على أقسام الجيزة للاحتفال مع الضباط بافتتاح القناة
أكد مصدرأمني، أن الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم قام بالمرورعلى بعض أقسام الشرطة التابعه لمديريه امن الجيزة ، مساء اليوم الخميس، لتهنئة الضباط و المواطنين المتواجدين بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأوضح المصدر، أن الفنان قام بالمرور على قسمي إمبابة والعجوزة لتحية الضباط وأخذ الصور التذكارية معهم والشد من أزرهم باعتبارهم أمل المستقبل ودرع للوطن.

كما التف عدد من المواطنين حول الفنان الشعبى وأخذوا الصور التذكارية معه في لفتة طيبة قام بها الفنان احتفالا بافتتاح قناة السويس.

وفي السياق ذاته قامت قوات الشرطة بإمبابة برئاسة المقدم محمد أمين رئيس المباحث، بإشراف العميد محيي سلامة، بتأمين احتفالات المواطنين بميداني إمبابة والكيت كات دون خسائر أو أعمال شغب.
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