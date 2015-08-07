الأمن يلقى القبض على لص حاول سرقة فتاة خلال احتفالات افتتاح القناة بالتحرير

ألقت قوات الشرطة المكلفة بتأمين ميدان التحرير، القبض على لص، حاول سرقة فتاة مشاركة فى احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة، فيما ردد المشاركون فى الاحتفالية هتافات منها "تحيا الشرطة"، و"الشرطة والشعب إيد واحدة".

فيما سادت الميدان حالة من الهرج، عقب محاولة اللص الهروب من قوات الشرطة، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة قصر النيل، لتحرير محضرًا بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

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