أمل بشوشة بالطرحة البيضاء

يتداول "فانز" الفنانة أمل بشوشة عبر "تويتر" صوراً لها وهي ترتدي فستان أبيض وطرحة بيضاء، حيث أنشأوا هاشتاغ بعنوان "عروس الجزائر أمل بشوشة".

الصور تبدو وكأنها التقطت في سهرة، وليس في حفل زفاف، بعضها يجمع أمل بشقيقتيها نوال ومروى، وقامت نوال بشوشة بنشرها على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام، أما الصور الباقية فتجمعها ببعض الأصدقاء ويتم تداولها عبر "تويتر"، وربما

تعود الصور إلى سهرة وداع العزوبية التي جمعت أمل بشقيقتيها والصديقات، وذلك قبل موعد حفل الزفاف الكبرى في 9 آب/اغسطس الجاري.