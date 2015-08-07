دينا الشربيني ممنوعة من التصوير رغم حكم المحكمة

على الرغم من تعاقد الممثلة دينا الشربيني مع المنتج صادق الصباح على عمل تلفزيوني جديد للعرض في شهر رمضان المقبل 2016، إلا أن نقيب الممثلين أشرف ذكي صرّح لـ"سيدتي نت" إنه لا يستطيع خرق القانون في حال تلقّى إخطاراً من المحكمة يفيد بأن قرار شطب الممثلة دينا هو نهائي، ولكنه أشار إلى أنه من الداعمين للوجوه الموهوبة مثل دينا الشربيني، ومعروف عنه إيمانه بالمواهب الجديدة.

وأضاف ذكي أن أخباراً وصلته أن قرار وقف دنيا عن التمثيل تم شطبه، لكنه لا يستطيع تأكيد هذا الأمر من دون أوراق ومستندات رسمية.

وعن مصير المسلسل الذي وقّعته دينا في حال عدم تسلمه الإخطار، قال أشرف إنه في هذه الحالة لا يمكن للممثلة أن تصوّر داخل مصر وليس أمامها سوى أن تقوم بالتصوير خارج الأراضي المصرية التي صدر فيها القرار.

يذكر أن دينا الشربيني سبق وتم حبسها لمدة عام في قضية تعاطي المخدرات، واتخذت نقابة الممثلين قراراً بمنعها من التمثيل حتى تقدم طعناً في المحكمة ويتم قبوله.