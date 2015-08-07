بالصور.. احتفالات بميدان خالد محيى الدين بالقليوبية بمناسبة افتتاح القناة

شهدت مدينة كفر شكر التابعة لمحافظة القليوبية مساء اليوم الخميس، احتفالات ضخمة احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة، حيث خرج الشباب والأطفال والشيوخ للاحتفال بجميع أرجاء المدينة.

وشهدت شوارع مدينة كفر شكر عددا من فرق الفنون الشعبة والطبل والمزمار البلدى احتفالا بهذا العرس، كما شهدت أيضا حالة من وصلات الرقص والغناء من الشباب والنساء والأطفال.

واستمرت فعاليات المنصة التى أقامها مجلس مدينة كفر شكر بميدان خالد محى الدين الذى شهد تجمعا لأهالى المدينة على مدار اليوم، فيما قام رئيس المدينة محمد الهادى والعميد حسين جندية مأمور المركز بقيادة مسيرة بالسيارات تجوب شوارع المدينة، حاملين الإعلام ومرددين الأغانى الوطنية.

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