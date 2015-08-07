المئات من أهالى الإسماعيلية يحتفلون ببدء العبور فى قناة السويس الجديدة

توافد المئات من أهالى الإسماعيلية مساء اليوم الخميس على ميدان الممر وسط مدينة الإسماعيلية رافعين الأعلام ولافتات تحيا مصر ابتهاجا ببدء عبور السفن فى قناة السويس الجديدة بعد افتتاحها عصر اليوم فى حفل أسطورى كبير بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعلن بدء العمل فى القناة الجديدة بعبور سفينتين متقاطعتين أمام المنصة وأطلقت موانئ العالم أبواقها احتفالا بافتتاح القناة.

ويواصل أهالى الإسماعيلية احتفالاتهم لليلة الثانية على التوالى بميدان الممر وشارك فى الاحتفال الجبهة الشعبية لتنمية مصر ومجلس القبائل المصرية وحملة مصرى وافتخر حيث تم توزيع عدد من الأعلام على المواطنين وعلى أنغام الأغانى الوطنية يواصل والأهالى احتفالاتهم والتى من المنتظر أن تستمر حتى وقت متأخر من الليل.

وفى نفس السياق بدأ الحفل الفنى على مسرح فندق ميركيور بحضور الرئيس والضيوف من الرؤساء والزعماء وتضمنت فقرات الحفل عروضا فنية وموسيقية وعرض أوبرا عايدة بمشاركة أكثر من 900 فنان وفنانة وفقرات موسيقية تقدمها فرقة المايسترو عمرو خيرت.