وفد الغربية ينظم مسيرات شعبية فى مدينة السنطة احتفالا بقناة السويس الجديدة

نظم حزب الوفد مساء اليوم الخميس مسيرة احتفالية كبرى احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة، جابت شوارع مدينة السنطة الرئيسية، والميادين العامة بمشاركة المئات من المواطنين من أبناء مدينة السنطة والقرى التابعة.

وتقدم المسيرة الدكتور أحمد عطا الله وزير الشباب والرياضة فى حكومة الوفد الموازية والمتحدث الإعلامى لحكومة الوفد، ورفع المشاركون صور للرئيس عبد الفتاح السيسى وأعلام مصر.

وردد المشاركون هتافات منها:"تحيا مصر" و"بنحبك يا سيسى"، كما أذاعت السيارات التى تحمل مكبرات الصوت الأغانى الوطنية والشعبية التى تفاعلت معها الجماهير، وأطلقت النساء الزغاريد من شرفات المنازل.

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