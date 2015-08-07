مسيرات حاشدة تجوب شوارع الوادى الجديد احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة

شهدت شوارع محافظة الوادى الجديد اليوم الخميس، مسيرات حاشدة حاملين الأعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة مرددين هتافات وعبارات تحمل معانى الحب والولاء لمصر .

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، إن مواطنى المحافظة فى أفراح مستمرة منذ الأسبوع الماضى احتفالا بهذا المشروع العظيم الذى سيغير خريطة العالم، مؤكدا على أن فرقة الفنون الشعبية وأشبال الشباب والرياضة تقدموا هذه المسيرات، حيث قدمت فرقة الفنون عروضا فنية رائعة من ضمنها الفلكلور الواحاتى بالإضافة إلى العروض الرياضية المختلفة.

فى نفس السياق نظمت وزارة الشباب والرياضة ندوة تثقفية عن مشروع قناة السويس الجديدة، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد .

حاضر فى الندوة الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم رزق أستاذ التخطيط الاستراتيجى بأكاديمية الشرطة، فى حضور اللواء المحافظ والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية، وتناول خلالها تفاصيل المشروع وما يحمله من تفاؤل لكل المصريين لما سيعود عليهم من خير، وذلك بزيادة إيرادات هيئة القناه وإقامة توسعات عمرانية جديدة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ومشروعات استثمارية ضخمة بالإضافة إلى تنشيط السياحة خلال الفترة القادمة.