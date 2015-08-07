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بالصور.. الآلاف يحتفلون بافتتاح القناة أمام ديوان محافظة الغربية

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بالصور.. الآلاف يحتفلون بافتتاح القناة أمام ديوان محافظة الغربية بالصور.. الآلاف يحتفلون بافتتاح القناة أمام ديوان محافظة الغربية
تجمع الآلاف من المواطنين مساء اليوم الخميس بعد زوال الشمس وانخفاض درجة الحرارة، أمام ديوان عام محافظة الغربية فى شارع البحر بمدينة طنطا، للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، بمشاركة العديد من الأحزاب والقوى السياسية والشعبية.

وقامت مديرية أمن الغربية بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المحتفلين وفى الميادين العامة , خوفا من حدوث أى أعمال إرهابية , وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف ، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول ديوان عام ، وقامت بنشر قوات الأمن المركزى والقوات الخاصة بكل الميادين والشوارع ومؤسسات الدولة ، للتصدى لأى أعمال عنف تعكر صفو الاحتفالات.

وتوافد على مقر الاحتفالات العديد من المسيرات الشعبية التى جابت القرى والمدن على مدار اليوم مصحوبة بسيارات نصف نقل يعلوها مكبرات الصوت وحشود من الأهالى والشباب والأطفال.

كما شاركت الأحزاب السياسية والقوى والتيارات الشعبية من خلال منصات عامة أمام الديوان العام للمحافظة، وأقامت جامعة طنطا سرادقا خاصا ومنصة كبيرة أقامت عليها فعاليات احتفالية خاصة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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