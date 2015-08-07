أهالى القليوبية يجوبون بعلم 100متر احتفالا بافتتاح قناة السويس

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مساء اليوم الخميس احتفالات ضخمة احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة، حيث خرج الشباب والأطفال والشيوخ للاحتفال بجميع أرجاء المدينة.

وشهدت شوارع مدينة عدد من فرق الفنون الشعبية والطبل والمزمار البلدى احتفالا بهذا العرس، كما شهدت أيضا حالة من وصلات الرقص والغناء من الشباب والنساء والأطفال. ومسيرات بالسيارات تجوب شوارع المدينه حاملين الإعلام ومرددين الاغاني الوطنية.

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