انتشار كثيف لسيارات الإسعاف على طريق الإسماعيلية تزامنا مع افتتاح القناة

شهد طريق الإسماعيلية القنطرة انتشارا كثيفا لسيارات الإسعاف على طول الطريق، وقال مصدر بالإسعاف إن هذا الانتشار والتمركزات لسيارات الإسعاف يأتى ضمن الخطة الموضوعة لتمركزات الإسعاف على طول الطريق من القاهرة حتى بورسعيد وفى محيط احتفالية افتتاح القناة.

وأضاف أن انتشار الإسعاف بكثافة على طريق الإسماعيلية / القنطرة لتأمين عودة الوفود العائدة من احتفال قناة السويس الجديدة عبر كوبرى السلام بالقنطرة، مؤكدا وجود سيارة إسعاف على مسافة تقترب من الكيلو متر بين كل سيارة وأخرى، وأن السيارات فى حالة استعداد قصوى وعلى أهبة الاستعداد للانتقال لأى بلاغ أو طوارئ عند استدعائها.