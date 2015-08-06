شرطة السياحة تضبط مدير مطعم شهير بالجيزة متهم فى 27 قضية

تمكنت مباحث الآداب بشرطة السياحة من ضبط 93 قضية متنوعة ومخالفة داخل الملاهى الليلية والمنشآت السياحية، خلال حملة أمنية على محافظتى القاهرة والجيزة ، وأحيلت محاضر المتهمين إلى النيابة لاتخاذ قرارها بشأنهم.

وجاءت تلك الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء احمد مصطفى شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لتحقيق الانضباط والأمن داخل المنشآت السياحية، وتجاوز مواعيد السهر وضبط الجريمة بكافة صورها، وبالإشراف المباشر للواء علاء السباعى مدير مباحث السياحة.

وبدأت الحملة مع تلقى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث الآداب بشرطة السياحة معلومات بوجود مخالفات مخلة بالآداب العامة داخل المنشآت السياحية والفنادق، والتى تسىء لسمعة البلاد، وذلك بعد التحريات واتخاذ الإجراءات.

وتمكن كل من المقدم وليد بدر و المقدم جاسر الزينى من ضبط 93 قضية منها ضبط " عادل م " 26 سنة مدير مطعم والهارب والمطلوب ضبطة واحضارة لاتهامة فى 27 قضية مختلفة ومطلوب تنفيذ عليه فى 5 قضايا اخرى ، وشملت الحملة ايضا قضايا تعاطى المواد الخدرة منشآت بدون ترخيص، وتقديم خمور بدون ترخيص وتشغيل ملهى بدون ترخيص وأيضا مدير بدون ترخيص ومضيفات بدون شهادة صحية وتقديم خمور بدون ترخيص، وتحرر محضر بالوقائع وأحيلت إلى النيابة.

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