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ضبط عاطلين يصنعان الأسلحة فى منطقة إمبابة لبيعها للإخوان

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ضبط عاطلين يصنعان الأسلحة فى منطقة إمبابة لبيعها للإخوان ضبط عاطلين يصنعان الأسلحة فى منطقة إمبابة لبيعها للإخوان
ألقت مباحث إمبابة القبض على عاطلين عقب اتهامهما بتحويل ورشة بالمنطقة لتصنيع الأسلحة، وبيعها لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وشنت الأجهزة الأمنية بإمبابة بإشراف العميد محيى سلامة مفتش قطاع الشمال حملة أمنية بالقطاع لضبط الخارجين عن القانون، وذلك بعد ورود معلومات بقيام عاطلين بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة التى يستخدمها الإخوان فى إطلاق النار على الشرطة أثناء المسيرات.

وتم القبض على "أسامة.ش" 44 سنة عاطل، و"عادل.م" 30 سنة عاطل، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة الآلية، وبيعها لأعضاء جماعة الإخوان لإطلاق النار على الشرطة وعثر بحوزتهم على عدد 3 فرد خرطوش، ومواسير تستخدم فى التصنيع، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون للنيابة لتولى التحقيق.

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مصر 365