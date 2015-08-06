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ضبط طالبين بسوهاج لنزعهما أعلام مصر المخصصة للاحتفال بقناة السويس الجديدة

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ضبط طالبين بسوهاج لنزعهما أعلام مصر المخصصة للاحتفال بقناة السويس الجديدة ضبط طالبين بسوهاج لنزعهما أعلام مصر المخصصة للاحتفال بقناة السويس الجديدة
تمكنت الخدمة الأمنية المعينة لتأمين الاحتفالات بقناة السويس الجديدة من القبض على شخصين حال قيامهما بنزع أعلام المثبتة بطول كوبرى أخميم دائرة قسم ثان سوهاج والموجودة للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وبالانتقال والفحص بمعرفة المقدم مهران رئيس مباحث قسم ثان سوهاج تبين تمكن الخدمة الأمنية الموجودة على كوبرى أخميم من القبض "على.أ.م" 15 عاما و"فارس.و.ع" 15 عاما طالبان ويقيمان بناحية جزيرة محروس دائرة مركز أخميم حال قيامهما بنزع الأعلام الموجودة على الأعمدة بكوبرى أخميم وعثر بحيازتهما على بعض من الأعلام المستولى عليها تم التحفظ على المتهمين وتسليمهما لإدارة الأمن الوطنى لفحصهما وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها.

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مصر 365

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