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إصابة 4 أفراد شرطة فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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إصابة 4 أفراد شرطة فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا إصابة 4 أفراد شرطة فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا
أصيب 4 أفراد شرطة بينهم نقيب، إثر إنقلاب سيارة شرطة قرب طريق قرية بني خالد بمركز سمالوط بالطريق الصحراوي الشرقي.

تلقي اللواء حسن سيف مدير امن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة أمام قرية بني خالد بالطريق الصحراوي الشرقي.

وتبين إصابة كل من " نقيب شرطة "ىاحمد رشدي أبو غزاله " 37 سنه ، و" ضاحي محمد محمد " 40 سنه _ أمين شرطة ، و " علاء محمد علي " 40 سنه _ أمين شرطة، و " احمد علي عبد الجواد " 45 سنه _ مساعد شرطة.و جميعم مصابون بسحجات و كدمات وكسور متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعي، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة.
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