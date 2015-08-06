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الجيش العراقى يحرر جسرًا استراتيجيًا من داعش شمالى الرمادى

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الجيش العراقى يحرر جسرًا استراتيجيًا من داعش شمالى الرمادى الجيش العراقى يحرر جسرًا استراتيجيًا من داعش شمالى الرمادى
أعلن الجيش العراقى اليوم الخميس انه تمكن من تحرير جسر استراتيجى وقتل 9 من عناصر تنظيم داعش شمالى مدينة الرمادى مركز محافظة الانبار 118 كم غربى بغداد.

وأبلغت مصادر فى الجيش العراقى: " ان قوات من الجيش العراقى تمكنت اليوم من تحرير جسر البو عيثة الاستراتيجى الذى يربط مناطق شمالى الرمادى بمناطق الثرثار شرقى الفلوجة فى عملية عسكرية اسفرت ايضا عن مقتل 9 من عناصر داعش ".
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