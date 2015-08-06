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فاروق الباز: حفل إفتتاح قناة السويس كان متميزاً.. والقناة لديها مكانة كبيرة لدى اوروبا

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فاروق الباز: حفل إفتتاح قناة السويس كان متميزاً.. والقناة لديها مكانة كبيرة لدى اوروبا فاروق الباز: حفل إفتتاح قناة السويس كان متميزاً.. والقناة لديها مكانة كبيرة لدى اوروبا

الدكتور فاروق الباز

قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن، إن احتفال قناة السويس الجديدة كان متميزاً جداً وراقي وأسعد جميع المصريين.
> وأضاف “الباز” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، إن المشروع الأكبر المنتظر هو كيفية التعامل مع قناة السويس الجديدة، من خلال زيادة المكسب الحقيقي للشعب، والبدء في تنفيذ مشروعات عالمية ومصانع على جانبي القناة، وتقديم كافة خدمات النقل البحري على وجه العموم، ويجب ألا نتوقف فقط عند مرور السفن المحملة بالبضائع.
> وتابع قناة السويس لها مكانة كبيرة في أوروبا، أكبر بكثير من مكانتها لدى أمريكا، لأنها لا تقوم بتبادل تجاري كبير بين أمريكا والدول التي يتطلب العبور من قناة السويس للوصول لها.
> وختم “الباز” حديثه لـ”يحدث في مصر”، “هقول مبروك للرئيس عبد الفتاح ، وننتظر الكثير ونريد المزيد من المشاريع” خلال اجتماع المجلس الاستشاري للرئيس في سبتمبر المقبل.

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