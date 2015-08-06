تعرف على نظامك الغذائى الأمثل لخسارة الوزن

الحصول على الوزن المثالى، و القضاء على السمنة، من أهم الأهداف التى يسعى إليها البعض رغبة منهم فى التمتع بالحياة بشكل مختلف وبصحة جيدة.إعلان - Ads إعلان - Ads
1- عند الاستيقاظ من النوم عليك تناول 2 كوب من الماء الدافئ.
وفى هذا السياق، تقدم الدكتور علا محمد نظام غذائى صحى يساعدك على تنظيم وجباتك ويخلصك من الوزن الزائد، وهو:
1- عند الاستيقاظ من النوم عليك تناول 2 كوب من الماء الدافئ.
>2- بعد مرور نصف ساعة يمكنك تناول كوب شاى بلبن او نسكافيه بلبن خالى الدسم.
>3- وجبة الإفطار: نص رغيف عيش بلدى أو سن +1 ملعقة جبن فيتا أو أبيض أو قطعة جبن قريش أو3 ملاعق فول بدون زيت أو بيضة مسلوقة.
>4- بعد مرور ساعة يمكنك تناول كوب من الشاى الأخضر + ثمرة فاكهة.
>5- وجبة الغداء: طبق سلطة كبير+ 8 ملاعق من الأرز أو المكرونة+ 6 ملاعق خضار "نى xنى" + قطعة لحم أو ربع فرخة مسلوقة أو مشوية أو عدد 2 سمكة متوسطة الحجم ومشوية.
>6- بعد مرور ساعة عليك تناول كوب من الشاى الأخضر.
>7- وجبة العشاء: نصف رغيف من الخبز البلدى + بيضة مسلوقة.
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