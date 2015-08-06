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تعرف على نظامك الغذائى الأمثل لخسارة الوزن

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تعرف على نظامك الغذائى الأمثل لخسارة الوزن تعرف على نظامك الغذائى الأمثل لخسارة الوزن
الحصول على الوزن المثالى، و القضاء على السمنة، من أهم الأهداف التى يسعى إليها البعض رغبة منهم فى التمتع بالحياة بشكل مختلف وبصحة جيدة.

وفى هذا السياق، تقدم الدكتور علا محمد نظام غذائى صحى يساعدك على تنظيم وجباتك ويخلصك من الوزن الزائد، وهو:

1- عند الاستيقاظ من النوم عليك تناول 2 كوب من الماء الدافئ.
>2- بعد مرور نصف ساعة يمكنك تناول كوب شاى بلبن او نسكافيه بلبن خالى الدسم.
>3- وجبة الإفطار: نص رغيف عيش بلدى أو سن +1 ملعقة جبن فيتا أو أبيض أو قطعة جبن قريش أو3 ملاعق فول بدون زيت أو بيضة مسلوقة.
>4- بعد مرور ساعة يمكنك تناول كوب من الشاى الأخضر + ثمرة فاكهة.
>5- وجبة الغداء: طبق سلطة كبير+ 8 ملاعق من الأرز أو المكرونة+ 6 ملاعق خضار "نى xنى" + قطعة لحم أو ربع فرخة مسلوقة أو مشوية أو عدد 2 سمكة متوسطة الحجم ومشوية.
>6- بعد مرور ساعة عليك تناول كوب من الشاى الأخضر.
>7- وجبة العشاء: نصف رغيف من الخبز البلدى + بيضة مسلوقة.
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مصر 365