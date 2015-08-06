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بالصور - أول أيام صلاح بين جدران روما

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بالصور - أول أيام صلاح بين جدران روما بالصور - أول أيام صلاح بين جدران روما

بعد أيام من انضمام محمد صلاح بشكل غير كامل لروما، أعلن الفريق الإيطالي الصفقة رسميا يوم الخميس.

فيورنتينا وقف عائقا أمام إتمام الصفقة بشكل طبيعي إذ تمسك فريق فلورنسا بحقوقه في لاعبه السابق صلاح الذي وقع عقدا في فبراير الماضي ينص على تمديد إعارته لموسم جديد في حالة إرسال مليون يورو لتشيلسي قبل انتهاء فترة الإعارة الأولى بنهاية يونيو.

ونشر النادي الإيطالي صور لصلاح في أول أيامه مع روما بين التدريبات ومقابلة زملائه لأول مرة ولحظة توقيع العقود.

وانضم صلاح لفريق العاصمة الإيطالية لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل خمسة ملايين يورو مع إمكانية شراء روما لعقده الكامل في أي وقت من الموسم.

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