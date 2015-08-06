صورة تذكارية للسيسى وزعماء العالم بقناة السويس الجديدة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى صالون الاستقبال الرئاسى عقب الجولة البحرية التى أجراها فى المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة على متن يخت "المحروسة"، لاستقبال ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الحكومات المشاركين فى الاحتفال

وتم التقاط صورة تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وزعماء العالم المشاركين فى الاحتفال، الذى شهد مشاركة دولية مكثفة.

ثم توجه الرئيس عقب ذلك إلى المنصة الرئيسية للاحتفال، وأدى حرس الشرف التحية، وعزفت الموسيقى السلام الوطنى، فى مستهل وقائع الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.



>