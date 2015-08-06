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إغماء الفنانة ياسمين جمال ونقلها للمستشفى

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إغماء الفنانة ياسمين جمال ونقلها للمستشفى إغماء الفنانة ياسمين جمال ونقلها للمستشفى

الفنانة ياسمين جمال

أصيبت الفنانة ياسمين جمال بإغماء مفاجئ، أثناء تواجدها بالإسكندرية لتصوير أحد أعمالها الجديدة بمحافظه الإسكندرية وبمصاحبتها الفنان أحمد الدمرداش الذي قام بنقلها لمستشفيات اندلسية عقب اغمائها.
> وقدمت لها الرعاية الطبية واجراء الفحوصات اللازمة وتركيب محلول واخذ جرعات طبيه لتحسين حالتها، حيث انها تعاني من نزله معويه واعراض ارتفاع في درجه الحرارة واغماء وارتجاع.
> والجدير بالذكر انه تم اغماء الإعلامية ريهام سعيد منذ أيام بنفس الفيروس مما أفقدها وعيها وفى ذلك الشأن قالت دكتور لميس السيد استشاري الطوارئ بمستشفيات اندلسية الشلالات: ان ارتفاع درجه جرارة الجو تلك الفترة أدى لو وجود ميكروب في الأغذية السريعة حيث انها تؤدى لفساد الأطعمة مما جعل هناك حاله انتشاره في النزلات المعوية بين المواطنين ووصلت الى الفنانين.
> وأكدت على تجنب الوجبات السريعة الغير مضمونه بطريقة أمنه في تلك الفترة حتى لا يتعرض للإصابة بالنزلات المعوية وذلك للقضاء على الميكروب.

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