غدا.. الحكم في دعوى رد "محجوب" عن استكمال نظر "وادي النطرون"

وقفة تضامنية مع "محجوب" أثناء جلسة نظر طلب المحامي "الإخواني" برده

كتب : إنجي هيبة منذ 9 دقائق

قرر المستشار مجدي الخضري، رئيس الدائرة الرابعة مدني استئناف الإسماعيلية، حجز دعوى طلب رد المستشار خالد محجوب قاضي محاكمة هروب السجناء من سجن وادي النطرون إلى جلسة الغد للحكم.

وكان المحامي أبو بكر الطرابيلي، تقدم بطلب رد هيئة محكمة جنح مستأنف، التي تنظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، بعدما تم رفض طلب تدخله مع النيابة العامة في الدعوى لعدم جواز طلبه.

فيما نظم العشرات من أعضاء القوى السياسية والمحامين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين، وقفة تضامنية صباح اليوم مع المستشار خالد محجوب، القاضي الذي ينظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، بعد رفع طلب لرده عن المحاكمة ومحاولة البعض الإطاحة به، بعد أن قطع شوطا كبيرا في كشف الحقائق والمفاجآت التي تثبت تورط عناصر خارجية بالتعامل مع آخرين داخل مصر لاقتحام السجون، وذلك أثناء عقد جلسة نظر طلب المحامي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين برد القاضي عن هيئة المحكمة.