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الأمم المتحدة تعلن جولة جديدة من محادثات السلام الليبية فى 10 أغسطس

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الأمم المتحدة تعلن جولة جديدة من محادثات السلام الليبية فى 10 أغسطس الأمم المتحدة تعلن جولة جديدة من محادثات السلام الليبية فى 10 أغسطس
قالت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا اليوم الخميس إن الأمم المتحدة ستنظم جولة جديدة من محادثات السلام بليبيا فى 10 أغسطس فى جنيف بهدف إنهاء الصراع والأزمة السياسية فى ليبيا.

وأضافت البعثة التى يقودها المبعوث الدولى برناردينو ليون " وإذ يؤكد على التقدم الكبير الذى تم إحرازه لغاية الآن فى إطار عملية الحوار، يحث السيد ليون الأطراف الرئيسية على مضاعفة جهودها والاستمرار فى العمل سوية لتضييق فجوة الخلافات القائمة والتوصل إلى أرضية مشتركة يمكن أن تشكل الأساس لتسوية سلمية للنزاع السياسى والعسكرى فى ليبيا."

وتابع البيان "أكد ليون أنه بينما تستمر تحفظات بعض الأطراف على ما تحقق حتى الآن فإن من المهم لجميع الأطراف مواصلة العمل على معالجة وحل هذه المخاوف بصورة مشتركة."

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