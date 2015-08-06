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بريطانيا تدين الهجوم على مسجد بمنطقة عسير فى السعودية

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بريطانيا تدين الهجوم على مسجد بمنطقة عسير فى السعودية بريطانيا تدين الهجوم على مسجد بمنطقة عسير فى السعودية
أدانت البريطانية، اليوم الخميس، الهجوم الذى وقع على مسجد بمنطقة عسير بالسعودية وأدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، وإصابة آخرين.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توباياس إلوود، فى بيان للخارجية، "أدين أشد إدانة الاعتداء اليوم على مسجد بمقر قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير فى المملكة العربية ".

وأضاف "أتوجه بأصدق التعازى لأهالى وأحباء كافة الضحايا.. إن اعتداءات كهذه تؤكد ضرورة مواصلتنا العمل مع شركائنا المقربين مثل السعودية للقضاء على أعمال العنف البربرية التى ترتكب فى مجتمعاتنا".

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