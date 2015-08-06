طيران التحالف العربى يشن غارات فى تعز تمهيداً لتقدم المقاومة اليمنية

هزت انفجارات عنيفة، مساء الخميس مدينة تعز وسط اليمن عقب غارات شنتها مقاتلات التحالف الذى تقوده السعودية على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح تمهيداً لتقدم المقاومة الشعبية نحو تلك المواقع.

وقالت مصادر محلية، إن سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع وآليات تتبع الحوثيين وقوات صالح فى منطقة الدمنة والحوبان ومدينة الصالح شرقى المدينة.

وحتى اللحظة لم تتبين الخسائر التى خلفتها تلك الغارات حسب المصادر ذاتها، مشيرة إلى أن أعمدة الدخان ترتفع بكثافة على تلك المواقع وأن الطيران لا يزال يحلق فى أجواء المدينة بشكل كثيف.

وتأتى تلك الغارات مع استمرار المواجهات المسلحة بين المقاومة والحوثيين المدعومين بقوات صالح فى عدة جبهات قتالية بالمدينة، حيث تسعى المقاومة الشعبية فى الوقت الراهن الى بسط سيطرتها على المواقع التى لا تزال فى قبضة الحوثيين لتحرير المدينة فى أقرب وقت.

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