السفارة الأمريكية بالسعودية تدين التفجير الإرهابى بمنطقة عسير

أدان سفير الولايات المتحدة الأمريكية، "جوزيف دبليو ويسفول"، التفجير الذى استهدف مسجدًا لقوات الطوارئ السعودية في مدينة "أبها" التابعة لمنطقة عسير جنوب غرب المملكة، اليوم الخميس.

ونقلت صفحة السفارة الأمريكية فى المملكة، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن "ويسفول" قوله: "إننى أدين بأشد العبارات التفجير الذى استهدف جامع بمدينة عسير، مضيفاً: "قلبى مع ذوى الضحايا الذين قتلوا فى التفجير، وأتمنى الشفاء السريع للجرحى".

وكان المتحدث الأمنى باسم وزارة الداخلية السعودية، قد أعلن في بيان له، أن حصيلة التفجير بلغ 15 قتيلًا من عناصر قوات الطوارئ و 3 من العاملين في الموقع، بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين.

ومن جانبها أعلن تنظيم داعش الإرهابى فى بياناً له، مسئوليته عن التفجير الإرهابى، كاشفاً عن أسم منفذ التفجير الانتحارى ويدعى "أبو سنان النجدى".