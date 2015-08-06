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كيف تنظفين فرشة النوم؟

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كيف تنظفين فرشة النوم؟ كيف تنظفين فرشة النوم؟

الخميس 06-08-2015 18:13

تتطلّب فرشة النوم تنظيفاً مستمراً، مع الحرص على تهوئتها من حين لآخر؛ لضمان نوم صحي وهانئ.
"سيدتي نت" يقدم لك طرق تنظيف فرشة النوم، في ما يأتي:

- احرصي على تهوئة فرشة النوم مرّة كل شهر، من خلال وضعها في الشمس خارجاً لبضع ساعات؛ مما يساعد على التخلص من الرطوبة والروائح الكريهة التي قد تؤدي إلى العفونة.
- قومي بخلط بضع قطرات من الزيت العطري والقليل من "كربونات الصوديوم"، ومن ثم رشي الخليط على فرشة النوم، واتركيه لمدة ساعتين، ثم أزيلي الخليط بواسطة المكنسة الكهربائية، مما يساعد على التخلص من الأتربة والغبار، ويمنح فرشة النوم رائحة منعشة.
- يمكن استعمال القليل من مسحوق غسول الأطباق لإزالة البقع عن فرش النوم، ومن ثم مسحها بالماء البارد، مع الحرص على دخول الهواء إلى الغرفة لتجفّ الفرشة تماماً.
- أخيراً، قومي بتدوير وضعية الفرشة من خلال قلبها من الأعلى إلى الأسفل كلّ 8 أسابيع تقريباً.

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سيدتي

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