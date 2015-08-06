خالد صلاح من قناة السويس الجديدة: "أدعو جميع المصريين لزيارة المشروع"

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن الصورة الذهنية عن مصر تغيرت تماما بعد افتتاح قناة السويس الجديدة اليوم، مؤكدا أن هناك فرحة فى جميع ربوع الوطن بهذا المشروع القومى.

ودعا خالد صلاح، خلال البث المشترك لقناة النهار، وصدى البلد، وأون تى فى، مع الإعلامى أحمد موسى ويوسف الحسينى وعمرو الكحكى وأحمد شوبير، المصريين بزيارة قناة السويس الجديدة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بحضور عدد من ملوك ورؤساء دول العالم، قائلا "ادعو كل واحد إنه ييجى يزور القناة الجديدة".

وفى نفس السياق استشهد الإعلامى يوسف الحسينى، بتعليق الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، على قناة السويس الجديدة والذى قاله خلال "هذه فرصة للتاريخ"، مؤكدا أن التدفق الرأسمالى حسب توقعاته، الذى سيعود على منطقة قناة السويس سيصل من 100 مليار إلى 200 مليار جنيه بجانب توفير المليون فرصة عمل للمصريين فى الفترة المقبلة.

وأكد الإعلامى عمرو الكحكى، أن الخرائط البحرية فى العالم لم تخرج إلا من المنظمة العالمية الخاصة بذلك، والتى شاهدت القناة الجديدة فى الأيام الماضية، لافتا إلى أنه لأول مرة أعطت هذه المنظمة لهيئة قناة السويس حق طباعة الخرائط الملاحية البحرية، وبالفعل قام بطبعها اللواء بحرى إيهاب البنان مستشار رئيس هيئة قناة السويس.

وأوضح الإعلامى أحمد موسى، أن الصحفيين الأجانب الذين كانوا يهاجمون الدولة المصرية على مدار العامين السابقين، جاءوا اليوم إلى مصر لتغطية افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، وهذا يدل على أن هناك تغييرا كبيرا للدول الأجنبية تجاه مصر، مؤكدا أن فضائية الجزيرة القطرية لم تنشر خبرا عن مشروع قناة السويس اليوم رغم تأكيدها بأنها تتسم بالمهنية فى عملها.

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