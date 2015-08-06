قناة العربية الحدث: السيسى تعهد للرئيس اليمنى بحماية موانئ جنوب اليمن

قالت قناة العربية الحدث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعهد بتقديم الدعم العسكرى لليمن، والذى يتمثل فى إرسال قوات لحماية موانئ الجنوب وتدريب ضباط يمنيين.

وأضافت قناة العربية الحدث، أن المساعدة المصرية تأتى ضمن جلسة مباحثات عقدها الرئيس المصرى مع نظيره اليمنى، عبد ربه منصور هادى، المتواجد فى القاهرة، للمشاركة فى احتفالات قناة السويس الجديدة.

وأكد هادى أن بلاده ستستعين بالخبرات المصرية فى مختلف المجالات، خصوصاً فى إعادة إعمار اليمن.

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