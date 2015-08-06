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"الصحة": إسعاف 29 حالة خلال الاحتفالات بشرق القناة بينهم 2 أجانب

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"الصحة": إسعاف 29 حالة خلال الاحتفالات بشرق القناة بينهم 2 أجانب "الصحة": إسعاف 29 حالة خلال الاحتفالات بشرق القناة بينهم 2 أجانب
أعلنت غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة، أن آخر ما تلقته من بلاغات حتى الساعة السابعة مساء اليوم، الخميس، أسعاف 29 حالة بمنطقة الاحتفالات بشرق القناة داخل العيادات المتنقلة وصرف العلاج اللازم لهم بينهم حالة فرنسية الجنسية وحالة هولندية الجنسية.

وأضافت الغرفة، فى بيان لها، أن إصاباتهم تراوحت ما بين الإجهاد الحرارى والآلام المعوية والارتفاع بضغط الدم والتواء الكاحل والتهاب بالحلق وصداع ودوار وإعياء، ونقل مواطن لإصابته بالإجهاد الحرارى إلى مستشفى الإسماعيلية العام، حيث إنه خرج من المستشفى بعد تحسن حالته.

وتابعت الغرفة، أنها لم تتلق بلاغات بخصوص حالات تم تحويلها للمستشفيات من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

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