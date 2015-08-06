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بالصور.. «شعب» سوهاج يحتفل بإفتتاح قناة السويس الجديدة‎

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بالصور.. «شعب» سوهاج يحتفل بإفتتاح قناة السويس الجديدة‎ بالصور.. «شعب» سوهاج يحتفل بإفتتاح قناة السويس الجديدة‎

الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ومسيرة شارك فيها أهالي سوهاج

تقدم الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، مسيرة شارك فيها أهالي وشعب سوهاج فرحتهم بإفتتاح قناة السويس الجديدة، مهنئا شعب سوهاج عامة والشعب المصري خاصة بإفتتاح القناة، مؤكدًا إنها ستحقق ما لم يتخيله أحد وإنها فاتحة خير ورخاء لمصرنا الغالية التي تستحق الكثير والكثير.
> وقامت إدارة العلاقات العامة بالمحافظة بتوزيع الحلوى والأعلام على جماهير وأبناء سوهاج خلال احتفالاتهم بشوارع سوهاج طوال اليوم رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن الشعب السوهاجي قرر الخروج في الشوارع والاحتفال والإعلان عن فرحته بإفتتاح القناة الجديدة حتى المرضى في المستشفيات خرجوا إلى الشبابيك والبلكونات والأهالي في منازلهم خرجوا يطلون من شرفاتهم مشاركين بالأعلام والأغاني والزغاريد.
> وأكد محافظ الإقليم على أصالة وعراقة الشعب السوهاجي والشعب المصري عامة الذي غابت عنه الفرحة لبعض الوقت، إلا إنها سرعان ما تعود إليه من خلال افتتاح القناة اليوم لتكون بارقة أمل له في طريق التقدم والرخاء، وليثبت للعالم إنه شعب صاحب حضارة فإن إرادة الشعب المصري قادرة إن تذهل العالم اليوم وكل يوم، لأنه يمتلك القائد والقدوة والحب لتراب هذا الوطن الذي يدفعه إلى العمل الذي يحقق المعجزات، فكلنا اليوم وكل يوم فخر وعزة … تحيا .. تحيا مصر … تحيا مصر.

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